Furor Gallico, annunciata una nuova data a Milano

I Furor Gallico, una delle realtà folk metal più interessanti di tutta la penisola, tornano sul palco per una nuova esclusiva data. La band sarà sul palco del Legend Club di Milano il prossimo sabato 20 novembre 2021, il concerto sarà a capienza 100% in piedi. Le prevendite sono disponibili sul circuito ufficiale Mailticket.



“Dusk Of The Ages” è l’ultimo progetto discografico dei Furor Gallico pubblicato lo scorso gennaio 2019 da Scarlet Records, che vanta un’ampia gamma di collaborazioni di rilievo, tra le quali la produzione di Ralph Salati (Destrage), il mix di Tommy Vetterli (Eluveitie, Coroner, Kreator) e il mastering di Jens Bogren (Opeth, Amon Amarth, Dimmu Borgir). Il disco è arricchito dalla copertina di Kris Verwimp (Arch Enemy, Marduk, Vital Remains).



Tre i singoli estratti dal nuovo lavoro: il lyric video The Phoenix https://youtu.be/OqpabvlRXZg, la clip ufficiale Waterstrings https://youtu.be/2mLMVbQ3Pc8 e Canto d’Inverno, uscito dopo la pubblicazione dell’album, che ha superato 3 milioni di visualizzazioni su YouTube.



I Furor Gallico nascono nel 2007 con l’obiettivo di fondere riff e vocalità metal con la musica tradizionale celtica, irlandese e bretone. Dopo oltre 300 esibizioni dal vivo in Italia e all’estero, la formazione si è affermata tra le band folk metal più note del paese, consolidando la propria fan base in continua crescita e ricevendo enormi consensi anche in Francia, Germania, Svizzera e non solo.





www.furorgallico.it

www.facebook.com/FurorGallicoOfficial









FUROR GALLICO

+ Special guest

Sabato 20 novembre 2021 - Legend Club - Milano

Biglietto 10 € + ddp

su www.mailticket.it/manifestazione/KG31

13 € in cassa il giorno del concerto