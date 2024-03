Il concerto di Gigi d'Agostino a Milano (e quando acquistare i biglietti)

Gigi D’Agostino, il cosiddetto "Capitano" della musica dance, torna a Milano per un concerto live, dopo ben 4 anni, venerdì 21 giugno.

L'artista si esibirà a Fiera Milano Live portando sul palco le sue grandi hit come “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “In My Mind”, “Another Way” e “La Passion”.

L'artista

L'artista vanta una carriera lunghissima, iniziata a fine anni ‘80 quando comincia come deejay nelle note discoteche torinesi, raggiungendo in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi nazionali e internazionali.

Biglietti

I biglietti del concerto saranno disponibili online su vivoconcerti.com da venerdì 22 marzo alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 14.