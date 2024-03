Gigi D'Agostino in concerto a Milano: dove e quando comprare i biglietti

Una sola data (almeno per ora) a Milano per uno spettacolo particolarmente atteso: il ritorno sulla scena musicale live di Gigi D'Agostino. Il dj più famoso d'Italia, dopo il ritiro per alcuni anni a causa di una malattia, torna dai suoi fan con la tappa milanese alla Firea Milano Live di Rho. L'appuntamento da segnare in calendario è per il 21 giugno. Ma dove e quando si possono acquistare i biglietti?

L'apertura alle vendite scatta alle 14 di oggi, 22 marzo, su TicketOne. Stesso orario ma per il 26 marzo per Ticketmaster. Lo show si terrà negli spazi della Fiera Milano e, per il vasto spazio, si presume che il numero di biglietto in vendita possa essere molto elevato. Non è ancora chiaro il prezzo del singolo ticket.

Dopo una vita di live, Gigi Dag nel 2017 è costretto ad annullare alcune date del suo tour comunicando che dei problemi di salute lo costringono a una terapia. A fine 2021 racconta la sua lotta contro "un grave male" e poco dopo pubblica una foto con un deambulatore. Già a metà del 2022, però, il dj pubblica due nuovi Ep in collaborazione con Luca Noise: "Vibration" e "Circo Uonz - B side". Nel 2023 torna con un nuovo album, pubblicato sotto lo pseudonimo Lento Violento, e la sua prima apparizione dopo la malattia è quella in collegamento con il Festival di Sanremo.