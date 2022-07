Concerto dei Gogol Bordello: domenica 10 luglio al Carroponte

I Gogol Bordello di ritorno nel Milanese. Domenica 10 luglio la band suona al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi).

La mitica band gypsy punk è nata a New York nel 1993, quando intratteneva gli invitati ai matrimoni di immigrati dell'est europa. Il suo debutto vero e proprio sulla scena musicale risale al 1999 e a partire da quel fortunato anno si sono susseguite tournée per l'Europa e l'America, pubblicazioni di album (sette in totale) e collaborazioni prestigione (persino con Madonna).

Se la musica della band è un misto di punk, reggae, hip hop e note tzigane, i suoi concerti sono dominati da un violino energetico e velocissimo, da percussioni dal ritmo frenetico e dalla carismatica presenza scenica del frontman Eugene Hütz.