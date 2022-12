Natale 2022, in arrivo una speciale "Gospel Night"

Mercoledì 21 dicembre al Teatro degli Arcimboldi arriva una serata speciale all’insegna del miglior gospel tradizionale.

Lo spettacolo della “Gospel Night” con Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers, uno dei più apprezzati gruppi gospel dell’ultimo decennio, sarà l'occasione per diffondere messaggi di pace, amore e speranza, valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in tutto il mondo.

Il coro

Fondato a Baltimora nel Maryland, il coro è formato dai più importanti direttori di coro e dai ministri della musica delle chiese che vanno in tour in tutto il mondo con i loro canti penetranti, infondendo sempre messaggi di speranza e di incoraggiamento.

Da Pastor Timothy Wright ad Albertina Walker, passando per BeBe & CeCe Winans, Vanessa Bell Armstrong e il leggendario Dottie Peoples, tutti i più grandi del gospel tradizionale hanno collaborato con Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers, che stanno lasciando un’impronta significativa nella scena live mondiale e anche nel mondo discografico conquistando 2 premi ai Rhythm of Gospel Awards nel 2014 per il miglior album tradizionale dell’anno (Hour of Power) e la migliore performance dell’anno.

Successivamente si sono esibiti al BET’s Bobby Jones Gospel e sono protagonisti al Kennedy Center del Gospel Heritage Month, due tra le più importanti manifestazioni gospel degli Stati Uniti d’America che li hanno scelti anche per l’importante messaggio evangelico che ispira la loro musica.

Una performance unica nel suo genere

Il sound unico e inconfondibile di Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers abbina le sonorità gospel classiche a quelle contemporanee gli ha permesso di diventare presto uno dei gruppi di riferimento nel panorama live, affermandosi in tutto il mondo anche per l’intensità della performance: ogni loro concerto è entusiasticamente contagioso, un’autentica celebrazione della più vera e genuina tradizione della musica Gospel.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.