Alla Biblioteca degli alberi un concerto gratuito per i milanesi di ritorno in città

Un concerto gratuito offerto ai cittadini dopo i difficili mesi dell'emergenza coronavirus. È l'appuntamento Back to the City Concert, in programma sabato 12 settembre, alle 20 alla Biblioteca degli Alberi di Milano.

L'iniziativa

“La seconda edizione del Back to The City Concert - dichiara Kelly Russell Catella, direttrice generale di Fondazione Riccardo Catella che invita i milanesi a partecipare - vuole portare a Milano ed i suoi cittadini un messaggio simbolico di rinascita. Il concerto rientra nel palinsesto di Bam che offrirà più di 180 momenti culturali alla città da qui a fine anno per rendere il connubio natura e cultura disponibile a tutti".

Ideato da Francesca Colombo, direttrice generale culturale di Bam – Fondazione Riccardo Catella, dopo il successo dello scorso anno con la Filarmonica della Scala, la nuova edizione dell'appuntamneto musicale offre al pubblico la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, in occasione dei 250 anni dalla sua nascita, con il messaggio di gioia e fratellanza universale del suo finale.

“Torna a Bam la grande musica classica a contatto con la natura - afferma Colombo -. Un messaggio positivo di fratellanza universale che affidiamo al potere straordinario della musica di Beethoven e alle parole di Schiller e che vuole raggiungere tutta la città: chi verrà di fronte al palco, chi vorrà ascoltare il concerto in sicurezza passeggiando nel parco, gli ospiti di Vidas, Casa Vidas e Casa Sollievo Bimbi, oltre a Casa Jannacci e a chi vorrà seguirci da casa con la diretta live streaming”.

Il concerto gratis: come partecipare

L’esecuzione della Nona Sinfonia è affidata a due eccellenze del panorama musicale: l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali e il Coro Costanzo Porta, diretti da Nathalie Stutzmann, rinomato contralto, direttrice principale dell’Orchestra Sinfonica di Kristiansand in Norvegia e direttrice Principale Ospite della RTÉ Orchestra Sinfonica Nazionale d’Irlanda.

Il concerto è gratuito previa prenotazione sul sito di Bam. Il pubblico potrà sedersi o sdraiarsi sul tappeto verde dell’Area Cedri di fronte al palco, oppure ascoltare liberamente le note della Nona Sinfonia passeggiando nel Parco grazie a un sofisticato sistema audio che garantisce un ascolto eccellente. L’area dedicata al concerto sarà organizzata per offrire l’ascolto in totale sicurezza anti-covid, all’ingresso dell’Area Cedri verrà misurata la febbre e saranno presenti i dispenser per disinfettare le mani, al pubblico si chiede di utilizzare le mascherine e rispettare il distanziamento sia che si ascolti il concerto in piedi o seduti sul prato.

Il concerto si potrà vedere e sentire anche sui ledwall di Piazza Gae Aulenti, oltre che comodamente da casa, in live streaming con visione a 360° sul canale Facebook BAMBibliotecaAlberiMilano.