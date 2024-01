I Green Day in Italia, l'unica data è a Milano

Il 16 giugno i Green Day si esibiranno dal vivo agli I-Days di Milano, nella loro unica data italiana del tour.

La band suonerà dal vivo all'interno del festival più atteso dell'estate, che nel 2023 ha raccolto più di 320mila spettatori e che anche quest'anno torna in città, all'Ippodromo La Maura di Lampugnano.

L'unica data italiana

La band californiana toccherà l'Italia soltanto una volta e sarà proprio a Milano, il 16 giugno, in occasione del The saviors Eu/Uk tour, durante il quale, oltre al nuovo album Saviors, i Green Day celebreranno i due album di maggior successo: "Dookie" e "American idiot", che compiranno rispettivamente 30 e 20 anni.

Ad aprire il concerto dei Green Day sarà la band inglese Nothing but Thieves, con 4 album all'attivo, già salita sul palco degli I-Days lo scorso anno come apertura ai Black Keyes e a Liam Gallagher.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto di Milano on-line.