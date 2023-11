A Milano ci sarà un concerto super esclusivo dei Green Day

Fino a sabato non sapevano nulla del concerto tutti i mille fortunati che domani (martedì 7 novembre) andranno a sentire i Green Day ai Magazzini generali di Milano. Il mini concerto - solo per mille persone - è stato annunciato in fretta e furia attraverso una story su Instagram.

Il concerto fa parte dell'Hella Tiny Tour, che ha già fatto tappa a Parigi e prossimamente proseguirà a Londra. Il live sarà a strettissimo contatto con il pubblico, il problema è accaparrarsi i biglietti in vendita a 104,83 euro su Liventaion a partire dalle 10 di lunedì 6 novembre.

Non è la prima volta che la band di Berkeley suona "a sorpresa": il 22 maggi 2013 avevano calcato il palco dell'Ohibo (il circolo Arci di via Benaco) per un secret show diventato leggenda. I fan che non riusciranno ad assistere allo show di novembre, comunque, possono fare affidamento sulla data di giugno 2024 agli I-days.