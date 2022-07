Il concerto dei Guns n' Roses a Milano e come acquistare i biglietti

Domenica 10 luglio allo Stadio San Siro arrivano i mitici Guns 'n Roses, per un concerto semplicemente imperdibile.

Il concerto

La band hard rock califroniana si esibirà a Milano in un'unica data italiana nell'ambito del suo tour europeo 2022. La band di Axl Rose e Slash torna in Italia dopo un'assenza di ben quattro anni, l'ultima volta nel Belpaese è stata nel 2018 al Firenze Rock.

In programma, in una delle serate più attese dell'anno, ci saranno i brani che hanno dato lustro alla band dagli anni Ottanta ad oggi, tra cui Sweet Child O'mine, Welcome to the Jungle o Live and let die.

Biglietti

E' ancora possibile acquistare i biglietti per il concerto di domenica 10 sul sito dedicato.