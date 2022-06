Il Cairo, concerto live il 5 luglio

Prosegue il tour di IL CAIRO per la presentazione del fortunato EP “Scirocco”, che da pochi giorni ha compiuto un anno. Le prossime date, curate come sempre da DNA Concerti, si svolgeranno in Lombardia, regione d’origine del cantautore finalista al Premio Bindi 2021. Appuntamento, quindi, il 5 luglio a Milano, per un concerto da non perdere.



5 luglio - ore 19:00

Milano, 21WOL, inizio ore 19

ingresso gratuito con prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nella-corte-il-cairo-358379652187?aff=ebdsoporgprofile





Milanese, classe ’97, e finalista all’ultimo Premio Bindi, IL CAIRO ha esordito con i brani “San Siro”, “Posto di Blocco”, entrati da subito nelle playlist “Scuola Indie” di Spotify e “Top hits Italia” di Peer Music, “90 Circolare Destra”.



Con “Scirocco”, il suo EP d’esordio, pubblicato a giugno 2021 e prodotto da Giuliano Dottori, ha trovato negli strumenti afrocubani e afrobrasiliani, nelle sonorità mediterranee, nelle palme e nello Scirocco, una risposta alla malinconia che attraversa intere generazioni.



Link all’EP su Spotify: https://spoti.fi/3iW42K5