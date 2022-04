Il Pagante in concerto a Milano. Orari e biglietti

Sabato 9 e domenica 10 aprile Il Pagante si esibirà in concerto al Fabrique.

Un ritorno "devastante"

Dopo la pubblicazione a gennaio dell’ultimo disco “Devastante” (che ha debuttato nella Top10 della classifica ufficiale) Il Pagante ha deciso di tornare sui palchi di tutta Italia per festeggiare i 10 anni di musica e l’uscita del nuovo album con dei concerti speciali: oltre agli appuntamenti al Fabrique di Milano del 9 e 10 aprile sono in programma live il 6 aprile a Londra e il 13 aprile a Roma.

Gli appuntamenti live, interamente auto prodotti, saranno l’occasione per ripercorrere la carriera musicale del terzetto milanese - una carriera costellata da 11 dischi d’Oro, 7 dischi di platino 2 due doppio Platino – cantando insieme a Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus le canzoni che hanno segnato il loro successo e i nuovi brani che fanno parte dell’ultimo disco.

Il saluto al gruppo

I concerti italiani saranno gli ultimi appuntamenti live della formazione originaria: Federica Napoli ha recentemente annunciato la decisione di lasciare il gruppo dopo un lungo percorso di terapia. “Il Pagante è sempre stato il mio lavoro, la mia vita, la mia seconda famiglia” dice Federica “Sarà una grandissima festa in stile IL PAGANTE, saranno i mie ultimi concerti insieme al gruppo festeggeremo insieme i 10 anni del progetto e un po’ il mio addio in grande stile”.

Il gruppo

Il gruppo nasce nel 2010 come una pagina Facebook con il solo scopo di ironizzare sullo stile di vita dei Milanesi, a partire dal mondo dei PR e dei paganti, coloro che acquistano I biglietti per entrare in discoteca. Da qui il nome Il Pagante.

Dietro a questo nome però ci sono dei veri e propri creativi che in questi anni hanno avuto modo di farsi conoscere in Italia e all’estero e di farsi apprezzare dai media e dai colleghi. I fondatori, infatti, sono Giordano Cremona (poi membro del collettivo Merk & Kremont conosciuto in tutto il mondo), Guglielmo Panzera e Alfredo Tomasi (che fondano assieme la E Ventures srl, con cui successivamente produrranno i video e organizzeranno i concerti del gruppo), a cui si aggiungono due cantanti, Roberta Branchini e Federica Napoli.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.