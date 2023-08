Il Volo in concerto agli Arcimboldi

Arrivano nuovi concerti per Il Volo a Milano: l'appuntamento è per sabato 2 settembre al Teatro degli Arcimboldi con il nuovo spettacolo Tutti per uno.

Il concerto

È la prima volta che il gruppo si esibisce in un teatro in Italia, instaurando così un legame speciale con il pubblico in un’atmosfera più intima. Sul palco, Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati dall’Orchestra, oltre ad esibirsi nei loro classici, si alternano regalando al pubblico le loro voci soliste.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.