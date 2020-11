Salvatore Licitra, un concerto in streaming in memoria del grande tenore

Sabato 5 Dicembre, in diretta streaming dalla Sala degli specchi di Villa Ghirlanda Silva, andrà in scena un concerto lirico molto particolare, dedicato al grande tenore Salvatore Licitra. A proporlo, l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo in collaborazione con EquiVoci Musicali e la famiglia Licitra.

Un omaggio speciale

Un omaggio speicale in un anno speciale: a causa dell’emergenza Covid-19, infatti, il tradizionale Concorso Lirico che porta il nome del celebre tenore cresciuto a Cinisello Balsamo e che ogni anno vede la partecipazione di oltre 100 cantanti da tutto il mondo non si è realizzato. Si è pertanto pensato di omaggiare l’arte e la vita di Salvatore Licitra attraverso la voce di quei giovani talenti che in questi anni, anche grazie al Concorso che porta il suo nome, sono riusciti ad entrare nel circuito della professione ed oggi si esibiscono nei più importanti teatri lirici italiani ed internazionali. In programma tra gli altri, brani di Puccini, Verdi, Rossini e Donizetti.

“Siamo consapevoli – afferma Rachel O’Brien, direttrice artistica di EquiVoci Musicali – che un concerto in streaming non è paragonabile ad un concerto dal vivo ma allo stesso tempo siamo certi che sarà davvero emozionante ascoltare e dare spazio ai giovani che in questi anni si sono fatti notare per le loro qualità e abilità canore da giurie di altissimo profilo che ne hanno promosso il talento con premi e menzioni. Sono storie molto belle, che vedono i giovani protagonisti. Ascolteremo le loro voci anche fuori dal palcoscenico, cercheremo di capire se e come il Concorso abbia influenzato il loro cammino verso la professione, raccoglieremo testimonianze di artisti e amici di Salvatore, eseguiremo musica straordinaria che saprà restituire al pubblico tutta la bellezza dell’opera lirica, in un periodo così difficile e cupo. Per noi operatori culturali è un momento certamente non facile ma credo si debbano anche esplorare modalità nuove per fruire dell’arte e soprattutto per condividerla”.

“Pur dovendo rinunciare al Concorso lirico Internazionale, non potevamo non valorizzare con altro format l'iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento per molti giovani talenti e un trampolino di lancio per coloro che si affacciano al mondo della professione artistica. Abbiamo pensato che proprio la musica, il talento, la qualità delle voci che ogni anno ascoltiamo non potevano essere trascurate. Sarà inoltre anche l'occasione per tributare un omaggio al tenore Licitra, cresciuto a Cinisello Balsamo e prematuramente scomparso nel 2011. La sua voce straordinaria, la sua professionalità ma soprattutto la sua grande umanità hanno fatto di questo talento una dei cantanti più promettenti del panorama lirico mondiale”, queste le parole dell'assessore alla cultura Daniela Maggi.

I dettagli dell'evento

L’evento di sabato 5 Dicembre sarà anticipato venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 da videointerviste e iniziative che coinvolgeranno, oltre all’assessore alla cultura Daniela Maggi e Rachel O’Brien, il direttore d’orchestra Matteo Beltrami e la famiglia Licitra.

Sabato dalle 15 alle 17 saranno raccolte in diretta le testimonianze dei giovani cantanti che parteciperanno al concerto accompagnati dal Maestro Stefano Giannini: i soprani Leonora Tess, Marta Mari e Sara Rossini, i mezzosoprani Vittoria Vimercate e Sofio Janelidze, il tenore Chuan Wang e il baritono Ettore Lee.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 18 e si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube e Facebook del Comune di Cinisello Balsamo.