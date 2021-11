Al Blue Note un concerto omaggio ai Dire Straits

Venerdì 5 novembre tornano al Blue Note di Milano gli Italian Dire Straits, la più famosa tribute band dei leggendari Dire Straits.

Il gruppo

Il gruppo dal 2008 a oggi ha calcato numerosissimi palchi in tutta Europa, esibendosi in club, teatri, festival e location open air. Lo scopo del gruppo è uno solo: suonare la musica di Mark Knopfler meglio di chiunque altro, in modo da essere secondi solo agli originali e a giudicare dal successo di pubblico e critica che la band continua a riscuotere pare sia sulla buona strada per raggiungere questo ambizioso traguardo.

Per l'occasione si terranno due spettacoli, uno alle 20:30 e uno alle 23.