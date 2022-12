Il concerto jazz di Natale con il Paolo Fresu Trio

Venerdì 9 dicembre il Teatro Gerolamo di Milano accoglie il Paolo Fresu Trio, protagonista del concerto Jazzy Christmas.

Il progetto

Il progetto è nato dalla voglia di suonare brani natalizi durante il periodo dell’Avvento. Insieme a Daniele di Bonaventura e alla violoncellista Leila Shirvani, il celebre trombettista Paolo Fresu unisce brani universalmente conosciuti a melodie meno famose ma di grande interesse, come quelle appartenenti al repertorio “Cantones de Nadale” che il parroco e letterato berchiddese Pietro Casu scrisse assieme al Canonico Agostino Sanna di Ozieri nel Dicembre del 1927, e che da allora vengono eseguite in tutta la Sardegna.



«Ho ancora nelle orecchie le melodie celestiali di “Notte de chelu” e “In sa notte profundha” cantate dal coro di Berchidda e da tutti i fedeli la notte di Missa ‘e puddhos. Fuori spesso nevicava, e nelle case i camini erano accesi in attesa del pranzo di Natale e dei regali. Gli agnellini con il fiocco rosso, donati dai pastori ai bambini, belavano nelle case e attendevano il ritorno dei fedeli dopo quella messa che noi chierichetti avevamo l’onore di servire in quella notte speciale. Le voci di Frank Sinatra, Mel Tormé e Bing Crosby arrivarono dopo, con la televisione, e hanno incarnato nell’immaginario comune il sogno americano, i cartoons di Walt Disney e i grandi alberi addobbati e circondati da pacchi luccicanti ma spesso anche da regali poveri ma dal sapore intenso come quelli offerti dalla terra. Due mondi diversi e lontani accomunati da sempre da belle canzoni. In breve JAZZY CHRISTMAS è il nostro modo di mettere insieme sensazioni e ricordi indimenticabili».