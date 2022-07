La magia dello Schiaccianoci in un concerto jazz al Castello Sforzesco

Domenica 17 luglio, all'interno di Estate Sforzesca, al Castello Sforzesco andrà in scena lo spettacolo “Schiaccianoci in Jazz“, a cura dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

Il concerto

Il concerto è una retrospettiva sinfonica sotto la direzione di Marcello Bufalini che lascia spazio ai grandi classici della musica americana, che da Aaron Copland si sviluppa fino a Leonard Bernstein, e che forse più di ogni altra, ben si sposa con lo spirito inclusivo della programmazione di “Milano è Viva!”.

Lo Schiaccianoci in versione jazz per un’immersione in questo viaggio musicale insieme all’Orchestra Sinfonica di Milano. Uno spettacolo unico nel suo genere in grado di far emozionare il grande pubblico.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.