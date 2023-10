Il concerto di Joe Bastianich e Gennaro Porcelli tra melodie country e blues

Domenica 8 ottobre Joe Bastianich si esibirà con Gennaro Porcelli al Blue Note.

Il concerto

I due musicisti presenteranno il loro nuovo progetto, American Beauty. I due artisti daranno vita a uno show in cui la passione di Bastianich per la musica country incontrerà quella per il blues di Porcelli: un percorso musicale studiato per rendere omaggio alla bellezza della musica americana, attraverso una scaletta composta da brani inediti e grandi classici riarrangiati.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.