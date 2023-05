Il capolavoro di Jurassic Park suonato dall’Orchestra Sinfonica di Milano

52 euro in platea, 42 euro in galleria

Mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno l’Auditorium di Milano si trasforma in un cinema.

O meglio, torna a essere un cinema, dato che l’Auditorium, oggi casa dell’Orchestra Sinfonica di Milano, sorge in quella che era la struttura del Cinema-Teatro Massimo, prima di essere ristrutturato e reso quello che oggi conosciamo come l’Auditorium di Milano in Largo Mahler.

In cartellone Jurassic Park, Un’avventura iniziata 65 milioni di anni fa, come recita la frase di lancio di una pellicola che sarebbe divenuta una pietra miliare nella storia del cinema. Un successo sconvolgente. Basti pensare che

l’uscita del film influenzò così tanto l’immaginazione degli spettatori che le iscrizioni alle facoltà di paleontologia in quegli anni si moltiplicarono.

Lo spettacolo

Jurassic Park. Un cult assoluto targato Steven Spielberg, le cui immagini più inquietanti sono scolpite nella memoria di un’intera generazione: dai velociraptor che si insinuano nelle cucine in cui si sono nascosti gli atterriti Timothy e Alexis Murphy, fino all’alitare roboante del tirannosauro sul vetro del fuoristrada con a bordo Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. Musiche che tutti riconosciamo e che portano la prestigiosa firma di una leggenda vivente, John Williams, e che sono valse alla pellicola la Nomination ai Saturn Award come miglior musica, la Nomination ai Grammy Award per la miglior composizione strumentale per musica per film, oltre alla vittoria del BMI Film Music Awards per la miglior musica.

Un’esperienza imperdibile, un’occasione unica per i cultori di questo grande classico cinematografico, proiettato in lingua originale con esecuzione della colonna sonora dal vivo in sincrono, con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Ernst van Tiel, graditissimo ritorno sul palo di Largo Mahler, direttore di grande esperienza, specializzato nella sonorizzazione dal vivo di pellicole cinematografiche.

