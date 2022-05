I Kodaline in concerto a Milano. Orari e biglietti

Domenica 13 novembre i Kodaline si esibiranno in un concerto dal vivo al Fabrique.

Il quartetto di Dublino guidato da Steven Garrigan, faranno tappa in Italia con il loro Our Roots Run Deep Tour.

Dopo il successo del loro album d’esordio, “In A Perfect World” (2013), “Coming Up For Air” (2015) e “Politics of Living” (2018), la band irlandese fa ritorno con “One Day at a Time”, pubblicato a giugno 2020. All’interno le bellissime “Wherever You Are”, “Sometimes” e “Saving Grace”.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.