Poesie in musica, il nuovo concerto de LaVerdi

Venerdì 13 maggio e domenica 15 maggio l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi presenta il concerto Poesie in Musica.

Il concerto

Diretta dalla bacchetta di Stanislav Kochanovsky, laVerdi presenta un programma che comprende "Musique funébre" e "Chantefleurs et Chantefables" per soprano e orchestra, entrambe di Witold Lutos?awski, oltre al Divertimento per archi di Bèla Bartók.

Il concerto è in collaborazione con Milano Musica.

