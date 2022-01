A Milano concerto gratis dell'allievo di Uto Ughi

Appuntamento con Leonardo Moretti, prodigio del violino, allievo dell'immenso Uto Ughi. Il concerto - a entrata gratuita - si terrà sabato 29 gennaio, alle 11, da Mare Culturale Urbano.

Ancora ventenne, Moretti ha già calcato i più grandi teatri del mondo, inclusa la Carnegie Hall de New York, si è esibito con le maggiori orchestre mondiali e ha vinto prestigiosi concorsi musicali nazionali ed internazionali.

Grazie alla Fondazione Monzino, il giovane musicista suonerà su un violino Amati e sarà accompagnato dalla pianista Anna Verderio, insegnante alla Scuola Musicale di Milano e fondatrice di MiMuSa, associazione culturale nata con lo scopo di diffondere la musica oltre le grandi sale da concerto.

"I due musicisti - scrivono gli organizzatori - formano insieme un incredibile duo in cui violino e pianoforte si incontrano, si corteggiano e passeggiano per i meravigliosi sentieri della musica, toccando le corde del cuore più profonde". In programma musiche di Beethoven, Saint-Saens, Bach e Paganini.

Iniziativa a cura di Musica nell'aria. Per accedere sarà obbligatorio il green pass.