Levante in concerto a Milano. Orari e biglietti

Martedì 26 marzo al Teatro dal Verme si esibirà Levante, per un concerto dal vivo all'interno del suo "Opera Futura Tour".

Il concerto

Dopo la data zero all’Arena di Verona per celebrare i suoi dieci anni di carriera, la cantautrice torna a raccontare in parole e musica il suo ultimo lavoro discografico da cui prende il nome il tour, “Opera Futura".

L'artista porterà sul palco i suoi più grandi successi e gli ultimi brani pubblicati recentemente.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line sul sito dedicato.