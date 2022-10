Ligabue torna negli stadi: annunciato concerto a Milano

Dopo aver fatto “ballare sul mondo” oltre 100mila persone al Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno con l’evento “30 anni in un giorno" e aver “urlato contro il cielo” di Verona durante le sette date sold out all’Arena, Luciano Ligabue si prepara a tornare protagonista negli stadi nel 2023.

Nelle scorse ore, infatti, proprio sul palco dell'Arena, il rocker di Correggio ha annunciato il suo concerto al Meazza. L'appuntamento a San Siro è per mercoledì 5 luglio.

I biglietti per i concerti negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, sabato 8 ottobre, su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno invece in presale dalle ore 11.00 di oggi, venerdì 7 ottobre.