La lirica in periferia, concerto alla Chiesa di San Vittore in viale Lucania a Milano

L’associazione culturale "Art & Music Insieme" vi invita al Concerto: “La Lirica in Periferia” presso la Chiesina in viale Lucania, 18 (Corvetto). L'appuntamento è per il 24 ottobre alle ore 18.

Un pomeriggio di grande cultura con opere dal Barocco alla canzone del XX secolo. Arie e duetti più famosi d'opere di Tchaikovskiy, Verdi, Puccini, Mascagni, Romanze da Salotto della grande tradizione russa e italiana. Si esibiranno il soprano Katerina Adamova ed il tenore Vitaliy Kovalchuk, accompagnati al pianoforte dal M° Loris Peverada.



Evento Fb: https://www.facebook.com/events/452426572971290

