Concerto lirico di primavera

Domenica 21 Aprile 16:00, presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa (viale Rosselli, 6 - Milano, l'Associazione Culturale “Art & Music Insieme”, organizza un bel pomeriggio di grande cultura, con musica lirica , brani e duetti d’opera e operetta e classici napoletani.

Si esibiranno il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Vitaliy Kovaluck, il violinista Leonardo Moretti e accompagnati al pianoforte dal M° Loris Peverada. Gradito ospite “Star of the Voice”, il baritono Valerio Sgargi.



Per info e prenotazioni contattare cell. 3498609353/ artemusic.insieme@gmail.com



Fb: https://www.facebook.com/events/450237713994127



sito: https://www.artmusicinsieme.it/