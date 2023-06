Il concerto Love Mi di Fedez torna a Milano. Tutti i cantanti presenti alla serata di beneficenza

Martedì 27 giugno a Milano torna LoveMi, il concertone gratuito di beneficenza organizzato da Fedez.

L'evento, organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, torna in città per il secondo anno consecutivo.

Gli artisti

Numerosi gli artisti che si esibiranno durante la serata, ben 29, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Francesca Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Tananai e Tedua.

E ancora: Andrea Damante, ANNA, Bresh, Clara, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tony Effe e VillaBanks.

La raccolta fondi

Anche quest’anno sarà legata all’evento una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo dal 5 giugno al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

L’associazione assiste i bambini provenienti da ogni parte del mondo che, non potendo essere adeguatamente seguiti nelle strutture ospedaliere della propria città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma e offrono loro e alle loro famiglie gratuitamente ospitalità e assistenza.

Il grande show di LOVE MI non sarà dedicato soltanto al pubblico presente in piazza, ma sarà accessibile da tutti e verrà trasmesso in diretta dalle ore 18 su Mediaset Infinity con la conduzione di Gabriele Vagnato.

“Non potrei essere più felice di trovarmi nuovamente qui ad annunciare il programma di LOVE MI 2023, quella che era partita come un’idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire l’arte a un’iniziativa benefica è diventato ora molto di più, un momento di unione, un vero e proprio rito annuale che vuole unire tutti in nome della musica e della beneficenza” ha dichiarato Fedez.