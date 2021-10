Al Legend Club una serata speciale in omaggio a Lucio Battisti

Venerdi 8 ottobre al Legend Club di Milano si terrà uno speciale concerto in omaggio a Lucio Battisti, accompagnato da una sagra con specialità regionali.

Per la serata è prevista la cena alle ore 19:30 con pasta cacio e pepe, saltimbocca alla Romana, patatine fritte o Insalata. A seguire, dalle ore 22, le più belle canzoni di Lucio Battisti con La Battisti Band + Special Guest voce e chitarra: Dario Ciffo by Afherhours Lombroso e Morgan.

Lucio battisti band

La compagnia BattistiBand in questi anni di attività ha portato la musica di Lucio Battisti in giro per mezza Italia. I musicisti del gruppo hanno duettato con grandissimi artisti quali Little Tony, Dario Baldan Bembo, Franco Fasano, Davide De Marinis, Enrico Ciacci e molti altri, hanno calcato lo stesso palco di Ale e Franz, Gigi Rock, Bruce-Ketta e altri comici, partecipato a raccolte di beneficenza, riempito teatri e fatto cantare intere piazze.

Dal 2010 BattistiBand presenta uno spettacolo durante il cui dipanarsi sono proposte le canzoni più famose, cantabili ed emozionanti dell’ artista di Poggio Bustone, accompagnate dall’atmosfera dell’Italia di quel periodo, con le ballate di Patty Pravo, le canzoni di Mina, e la frivolezza della disco music. BattistiBand è uno spettacolo da leggersi come un romanzo che contiene rivelazioni e apre lo scrigno dei ricordi. Battistiband propone un repertorio alternativo che percorre alcuni brani di disco music e alcune canzoni importanti della musica italiana anche in versione acustica e in formazione ridotta per potersi differenziare nell’offerta al pubblico.

Modalità di prenotazione

Ingresso con Prenotazione e Green Pass.

Telefono (solo WhatsApp): +39 348 21 10 228 oppure Email: legendclubticket@gmail.com.

