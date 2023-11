Ludovico Einaudi in concerto a Milano. Tutte le date e dove acquistare i biglietti

Dal 30 novembre al dicembre a Milano torna Ludovico Einaudi, per una serie di concerti al Teatro dal Verme.

Il concerto

E' dal 2015 che Ludovico Einaudi ama chiudere il suo anno musicale al Teatro Dal Verme di Milano, con una serie di concerti che ogni dicembre fanno registrare il tutto esaurito, segno che l’appuntamento milanese è ormai una tradizione attesa e sentita, un incontro speciale tra l’artista e il pubblico.

Le date di Milano

Nel dicembre 2023 i concerti annunciati in Sala Grande sono ben diciassette: giovedì 30 novembre, venerdì 1, sabato 2, domenica 3, martedì 5, mercoledì 6, venerdì 8, sabato 9, domenica 10, lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre, sempre con inizio alle ore 20.00. Questi i prezzi dei biglietti: settore gold 98 euro; settore A 87 euro; settore B 75 euro; settore C 64 euro; balconata 41 euro; vip pack 283 euro.

I concerti dal Teatro Dal Verme chiudono un anno dedicato ad "Underwater", il primo album di pianoforte solo di Ludovico Einaudi ultimi venti anni, che lo ha impegnato in un tour internazionale che, tra il 2022 e il 2023, lo ha portato in giro per il mondo.

Inoltre, nel decennale di "In a time lapse", uno dei suoi dischi più significativi e amati, Einaudi torna su quelle tracce per immaginarle in una nuova maniera e con un nuovo organico strumentale. Insieme ad Einaudi al pianoforte, suonano Federico Mecozzi (violino e viola), Redi Hasa (violoncello e violoncello elettrico), Rocco Nigro (fisarmonica), Alberto Fabris (basso elettrico e basso synth), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Gianluca Mancini (live electronics) e Francesco Arcuri (polistrumentista).

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.