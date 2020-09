Anche a Milano arrivano gli straordinari concerti di musica classica al lume di candela

Atmosfere emozionanti, con le più belle melodie classiche di sempre. Sono gli ingredienti di Candlelight, i concerti di musica classica al lume di candela che arriveranno a Milano.

Dopo aver avuto un enorme successo a Parigi e Barcellona, sbarcano in città. In un luogo ancora segreto, per ora.

In programma Le quattro stagioni di Vivaldi, Beethoven, Mozart e Chopin. Un’atmosfera unica con tante candele che illuminano ogni angolo della stanza. La durata sarà di 65 minuti. E le candele, per la sicurezza degli spettatori, sono senza fiamma.

"Che stiate cercando un'esibizione di musica classica meravigliosamente unica o un'esperienza romantica a lume di candela, questa esibizione fa al caso vostro. Non è necessario conoscere tutte le opere di Vivaldi per godersi la serata: basta semplicemente sedersi, assaporare l'atmosfera straordinaria e ascoltare i brani. Entrate in uno degli edifici emblematici di Milano, dove le luci delle candele creeranno un'atmosfera magica, grazie a dei giochi di luce sulle pareti. Preparatevi a un viaggio tra le nuvole con i capolavori più apprezzati di Vivaldi", si legge in una nota dell'organizzazione.