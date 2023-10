Madame per la prima volta in concerto al Mediolanum Forum. Orari e biglietti

Sabato 21 ottobre l'artista Madame arriva per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago, per il suo primo live in assoluto sul palco di un palasport.

Dopo il tour sold out del 2022 e la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Il bene nel male", Madame presenta dal vivo accompagnata dalla sua band i brani del suo secondo album L'amore.

Un evento imperdibile

L'artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) in soli quattro anni ha collezionato finora 34 certificazioni tra platino e oro.

Ma non solo: l'artista italiana ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario. Attualmente è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone Voce, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.