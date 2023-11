Madame in concerto a Milano. Orari e biglietti

Lunedì 4 dicembre Madame si esibirà dal vivo in un concerto al Teatro Arcimboldi.

L'artista

Madame è riuscita in pochissimo tempo a conquistare tutti e lo scorso 2 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, completamente sold out per il suo primo live in un palasport, ha dato vita a uno show che nessuno dimenticherà facilmente.

L’artista ha ricreato un’atmosfera magica che ha investito tutti i presenti con la sua straordinaria bellezza, in un live potente e allo stesso tempo intimo. Un concerto pieno di momenti emozionanti in cui Madame si è alternata su due palchi, passando tra il suo pubblico e spiccando il volo. Ha completato l’esperienza un breve momento acustico e l’energia del corpo di ballo.

Biglietti

Sono disponibili biglietti sul sito on-line.