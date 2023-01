Madonna in concerto a Milano

La Regina del pop sotto la Madonnina. Madonna, la 64enne artista tra le più note del pianeta, torna in concerto a Milano. Il prossimo 23 novembre, infatti, il suo "The celebration tour" farà tappa al Mediolanum Forum.

La data milanese farà parte del grande evento globale, annunciato in queste ore, in cui l'artista ripercorrerà i successi degli ultimi quarant'anni.

I membri del fan club di Madonna avranno l'opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva dal 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 sul sito madonna.com. Per i titolari di carta American Express, i biglietti della data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle ore 9 del 18 gennaio, fino alle ore 18 del 19 gennaio su ticketmaster.it/americanexpress. A partire dalle ore 9 di giovedì 19 gennaio, i biglietti saranno invece disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation.

La vendita generale dei biglietti sarà poi aperta alle 10 del 20 gennaio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. I fan potranno acquistare pacchetti VIP, inclusi biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre show, litografia in edizione limitata e altro ancora.

"Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando", ha dichiarato Madonna. "The Celebration Tour" avrà come ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date.