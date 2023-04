Il concerto dei Maneskin a Milano (già sold out)

Prosegue la tappa milanese del tour dei Måneskin, che oltre a lunedì 3 e martedì 4 aprile, si esibiranno anche giovedì 6 aprile al Mediolanum Forum di Assago.

Il tour

Il gruppo di fama mondiale prosegue così il suo Loud Kids Tour, che lo vedrà protagonistiìa di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa, dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022.

La band tornerà al palazzetto per un quarto appuntamento anche venerdì 5 maggio.

Questa seconda parte del tour, sempre prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha già collezionato ben 29 date sold out (fra cui tutti gli show milanesi) a cui seguiranno le cinque attesissime date evento negli stadi, previste per l’estate 2023: 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Il ritorno in Italia

Il ritorno in Italia di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan arriva dopo la pubblicazione del nuovo album “RUSH!”, uscito il 20 gennaio e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 paesi. L’Album, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, ha raggiunto oltre 700 milioni di stream.

Due ore di rock potente, accompagnate da uno spettacolare disegno di luci, in cui la band presenta live i brani del nuovo disco, come la trascinante “Baby Said”, “Don’t wanna sleep" e "Bla bla bla" che mostrano tutta la spavalderia del rock’n’roll, l’impetuosa "Kool Kids" dall’energia punk e le struggenti ballad "The Loneliest" e "Timezone", ma anche “Gossip”, che vede nella versione studio la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello. Non mancheranno brani in italiano come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline” e “Torna a casa”, insieme a moltissimi altri successi, già amati dai fan, come “Mammamia” e “Supermodel”.

I Måneskin hanno inoltre annunciato da poco il RUSH! World Tour, la tournée mondiale che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia.