I Maneskin in concerto a San Siro. Date, orari e biglietti

I Maneskin annunciano un nuovo concerto a Milano: la band vincitrice della edizione di X Factor, che ha ottenuto un successo mondiale in pochi anni, torna sul palco di San Siro il prossimo 24 luglio.

L’annuncio è arrivato dalla band durante la trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio.

Il Gruppo

I Maneskin sono composti dalla bassista Victoria De Angelis, dal cantante Damiano David, dal chitarrista Thomas Raggi e dal batterista Ethan Torchio.

Attualmente sono gli artisti italiani più ascoltati del globo, con più di 6 miliardi di streaming sulle piattaforme digitali, 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro.

Biglietti

I biglietti del concerto saranno in vendita a partire da martedì 18 ottobre on line e e in tutti i punti vendita autorizzati.