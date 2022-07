Il concerto di Manuel Agnelli al Carroponte. Orari e biglietti

Lunedì 25 luglio al Carroponte si esibirà dal vivo Manuel Agnelli.

Il cantante

La carriera musicale di Manuel Agnelli inizia nel 1985 quando dà vita agli Afterhours insieme con Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi. Agnelli canta e suona la chitarra; in alcune occasioni suona il pianoforte. Ai tre si aggiungerà poco dopo Paolo Cantù. Nel 1987 gli Afterhours pubblicano il singolo My Bit Boy, a cui seguirà il primo album All the Good Children Go to Hell.

Nel 1989 fonda assieme ad altri musicisti tra cui Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus l'etichetta discografica Vox Pop, che in cinque anni produce una novantina di dischi, tra cui band come Ritmo Tribale, Mau Mau, Prozac + e Casino Royale.

Nel 2006, con gli Afterhours è in tour per Stati Uniti e Canada per 35 date. È il primo di otto tour in Nord America e sette europei.

Nel luglio 2013 comunica con gli Afterhours l'avvio di un nuovo progetto chiamato Hai Paura del Buio?, come il celebre album del 1997. Si tratta di un festival culturale itinerante al quale prendono parte non solo altri musicisti (tra cui Marta sui Tubi, Il Teatro degli Orrori, Daniele Silvestri, Negramaro), ma anche attori di cinema e teatro, videoartisti, pittori, disegnatori e ballerini.

Nel 2016 prende parte come giudice alla decima edizione del talent show musicale X-Factor, e 2017 viene annunciata la sua riconferma come giudice per la undicesima stagione di X-Factor.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.