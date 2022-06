In 54 mila a San Siro per il concerto di Marco Mengoni

E' lui a dirlo, visibilmente emozionato davanti al suo pubblico: "Tredici anni fa non me lo sarei mai aspettato". La prima volta di Marco Mengoni a San Siro, domenica 19 giugno, dopo l'esordio a X Factor (vinse la terza edizione a dicembre 2009) e una carriera pop segnata da diversi successi e svolte stilistiche.

Ad aspettare Mengoni e accoglierlo, nella 'Scala del calcio', sono in 54 mila. Le immagini che scorrono sui monitor ripercorrono la sua carriera e così i brani in scaletta, non cronologici ma per genere musicale, cominciando da "Cambia un uomo" e finendo con "Buona vita". Quasi trenta brani con l'intermezzo delle sonorità degli anni '70, da Aretha Franklin a Etta James, per "portare l'atmosfera del club in uno stadio", come dice lui stesso: "La sfida era portare in uno stadio le sonorità del mio ultimo disco nel loro ambiente naturale: i club di quegli anni, far sentire quella energia e quella fusione tra musica ed emotività, far uscire il soul e amplificare quella sensazione per tutti gli spettatori che ci sono in uno spazio così grande".

I brani musicali sono divisi per 'blocchi' di generi, e per ognuno c'è un abito di scena adatto all'occasione. Il tour di Mengoni pone anche attenzione alla sostenibilità: insieme a Wami e Green Nation, ogni spettatore dei concerti garantirà 250 litri d'acqua potabile ad una famiglia nel villaggio di Kiteto in Tanzania, per un totale di più di 30 milioni di litri d'acqua. E, attraverso RideMovi, gli spettatori possono recarsi nel luogo del concerto utilizzzando un servizio di bike sharing attraverso flotte di biciclette (elettriche e tradizionali) posizionate in luoghi strategici come le stazioni ferroviarie o i parcheggi, con 15 minuti gratis.

Tra pochi giorni, il 22 giugno, il tour negli stadi prosegue con l'Olimpico di Roma, con ospiti importanti tra cui Giuliano Sangiorgi. Il 5 ottobre, invece, un altro concerto a Milano, stavolta al Forum.