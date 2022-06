Marco Mengoni in concerto a Milano. Orari e biglietti

Indirizzo non disponibile

Domenica 19 giugno Marco Mengoni si esibirà in un concerto allo Stadio San Siro di Milano.

L'artista per l'occasione calcherà per la prima volta il palco più prestigioso d'Italia per celebrare la sua ormai ultradecennale carriera.

Il concerto

In scaletta i brani più noti della sua discografia e le nuove canzoni del progetto musicale Materia, un percorso in tre album che raccontano tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le sue origini, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.