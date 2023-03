Marco Mengoni in concerto a San Siro. Date e biglietti

Un nuovo viaggio oltre confine attende Marco Mengoni ad aprile con un inedito live in quattro importanti città europee: il 24 aprile a Parigi, il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per rappresentare l’Italia con "Due Vite" alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, trasmessa in diretta su Rai1, che vede coinvolti cantanti da ben 37 paesi diversi.

L'artista arriverà poi in Italia e sabato 8 luglio si esibirà a Milano, allo Stadio di San Siro.

Il nuovo brano di successo

A dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest a Malmö nel 2013 con “L’essenziale" - brano certificato quattro volte disco di platino - Marco Mengoni è pronto a tornare su quel palco e a condividere l’energia e la forza di "Due Vite" (in una versione riarrangiata per questa occasione unica).

Il brano ha, infatti, raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 37 milioni le visualizzazioni del videoclip ufficiale. Dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia.

Nella settimana di lancio, il brano è anche entrato in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e Slovacchia. Due Vite è inoltre al vertice delle classifiche di Shazam e dei brani di Sanremo più popolari su TikTok, oltre ad essere stato decretato da EarOne come il brano più radiofonico tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

Biglietti

I biglietti delle prime tappe del concerto saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 24 marzo sul sito dedicato. Si consgiia di monitorare il sito per essere aggiornati anche sull'apertura dei biglietti di Milano.