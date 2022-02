Margherita Zanin canta Lucio Dalla a dieci anni dalla morte del cantautore bolognese

Cantautrice e interprete, Margherita Zanin canta alcuni dei brani più profondi e toccanti del repertorio di Lucio Dalla sotto la direzione artistica di Roberto Costa, musicista e compositore che ha accompagnato il cantautore bolognese per oltre 30 anni come suo bassista, produttore e talvolta anche autore delle musiche di alcuni brani di grandissimo successo come "Se io fossi un Angelo".

Il concept nasce con la volontà di rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani nel decimo anno dalla sua scomparsa. Lo spettacolo debutta al Blue Note di Milano per poi seguire in tournée nei teatri e nelle piazze delle principali città in Italia.

L'appuntamento è per giovedì 3 marzo alle 20.30. Con Margherita Zanin suonano Roberto Costa (basso), Daniele Bruno (tastiere), Agostino Raimo (chitarre) e Filippo Lambertucci (percussioni).