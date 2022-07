Il nuovo concerto di Max Pezzali a Milano e come acquistare i biglietti

Martedì 29 novembre Max Pezzali torna a Milano per un concerto esclusivo al Mediolanum Forum di Assago.

La data milanese si inserisce all'interno del nuovo tour del cantante, che toccherà anche Roma (giovedì 8 dicembre), Torino (lunedì 20 marzo 2023), Brescia (giovedì 23 marzo 2023), Bologna (mercoledì 29 marzo 2023), Firenze (venerdì 31 marzo 2023) e Eboli (venerdì 07 aprile).

Il successo di San Siro

Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max ha celebrato in questi giorni i suoi 30 anni di carriera, con la doppia data di "San Siro Canta Max". Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici.

Cantare a squarciagola, questa è stata la chiave per due ore e mezza di pura energia: da Hanno ucciso l'uomo ragno, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta - e che sul palco ha visto il ritorno di Mauro Repetto, alle iconiche Sei un mito e Nord Sud Ovest Est - che ha celebrato la reunion di Paola e Chiara dopo quasi 10 anni dalla loro separazione, passando per la romanticissima Come mai e la nostalgica, commovente Gli anni, la scaletta ha ripercorso successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario italiano di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che ha fatto rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come Max Pezzali sa riportare alla luce.

Presenti anche brani tratti dall’ultimo album in studio “Qualcosa di Nuovo”, pubblicato nel 2020 e impreziosito da diverse collaborazioni, tra cui SEMPRE NOI con J-Ax, ospite a sorpresa della prima delle due serate.

Biglietti

A breve saranno in vendita i biglietti per il concerto. E' consigliabile tenere monitorata la pagina del sito deicato.