Max Pezzali annuncia nuove date per il concerto di Milano

Max Pezzali continua a registrare sold out per le date già annunciate di Milano, Roma, Torino e Brescia del suo Max30, il tour nei Palasport che lo sta portando ad esibirsi in tutta Italia.

Grazie al successo riscontrato, il cantante ha annunciato quattro nuovi appuntamenti: la data zero che si terrà a Pesaro alla Vitrifrigo Arena sabato 26 Novembre 2022, una nuova data a Torino, al Pala Alpitour, martedì 21 marzo 2023, e altre due a Milano, sempre al Mediolanum Forum, lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023.

L'artista

Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max Pezzali ha celebrato a luglio i suoi 30 anni di carriera con la doppia data di San Siro Canta Max, che ha registrato un successo trionfale a fronte di 120mila presenze. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici.

Dove acquistare i biglietti delle nuove date

I biglietti per le nuove date annunciate saranno disponibili online, a partire dalle ore 15 di lunedì 12 settembre e nei punti vendita autorizzati da sabato 17 settembre 2022 alle ore 15.