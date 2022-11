Concerto di Max Pezzali al Forum: fans in delirio

Grande festa al Forum di Assago, lunedì 28 novembre, per la prima di tre date (sold out) di Max Pezzali, reduce tra l'altro dal doppio successo estivo a San Siro. Il tour nei palazzetti prosegue e tornerà al Forum in primavera, con quattro date dal 17 al 21 aprile. Solista dall'inizio degli anni Duemila, iniziò la carriera negli anni '90 con gli 883 insieme a Mauro Repetto. La musica di Pezzali attraversa ormai varie generazioni che si divertono a cantare e ballare ai suoi concerti, indistintamente, seguendo sia i brani più antichi (come 'Hanno ucciso l'uomo ragno') sia quelli più recenti.

Da poco 55enne, Pezzali parla a generazioni diverse, raccontando l'epopea dei ragazzi nati negli anni '70, ma in grado di comunicare emozioni anche ai più giovani, ormai ai loro figli. Da "La lunga estate caldissima" a "Gli anni", il Forum ha ascoltato oltre trenta canzoni, molte delle quali immancabili ad ogni concerto di Pezzali, come capisaldi che danno la certezza di essere immersi in uno spettacolo di musica e divertimento che vale sempre la pena di ascoltare (e vivere).

Video: annacinthi/Ig