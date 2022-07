60mila in estasi per Max Pezzali. Ci sono anche Repetto, Paola e Chiara e J-Ax

Sessantamila persone alla prima delle due date di Max Pezzali allo stadio di San Siro: "Il più bello della mia vita", lo ha definito il cantante pavese, ripercorrendo una carriera trentennale insieme ai suoi fan, che lo hanno accolto con grandissimo calore e hanno cantato con lui le canzoni più note.

Sono almeno tre le generazioni presenti nel parterre e sugli spalti del Meazza. L'appuntamento si replicherà, con altrettanto pubblico, sabato 16 luglio. La scaletta prevedeva 27 brani. "Non lo avrei creduto possibile, grazie per avermi fatto arrivare qui", ha detto Max più volte durante l'esibizione.

Il ritorno di Mauro Repetto

E sul palco si è visto anche Mauro Repetto, sì, proprio lui: quello che insieme a Pezzali ha creato gli 883 trent'anni fa, con l'album "Hanno ucciso l'uomo ragno". Repetto è apparso per la title track di quel disco, il brano che li ha resi famosissimi in tutta Italia, e il pubblico lo ha accolto con un boato meraviglioso. Lui è rimasto per ballare in altri brani: il medley "Non me la menare" / "Te la tiri" / "6 1 sfigato", "Weekend" e "S'inkazza". Il concerto è partito con "La lunga estate caldissima" e, subito dopo, brani che davvero scaldano l'atmosfera ad un concerto di Pezzali: "Sei un mito" e "Gli anni".

J-Ax e Paola e Chiara

Ospiti di Max anche Paola e Chiara, che affiancano il cantante pavese in "Nord sud ovest est" e "La regola dell'amico". Le due sorelle Iezzi debuttarono proprio come coriste degli 883 prima di prendere il volo per la propria carriera. Ed è una notizia nella notizia, perché artisticamente si erano poi separate. E poi J-Ax, grande amico di Max, in "La mia hit". I bis, a fine concerto, sono "Come mai" e "Gli anni", ripetute, ma stavolta con la chitarra e il karaoke di San Siro, tutti a cantare e flash dei telefonini accesi per non fare finire questo momento.