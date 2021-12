Michele Bravi in concerto a Milano. Orari e biglietti

Domenica 19 dicembre al Fabrique di Milano si esibirà dal vivo Michele Bravi. Il concerto si inserisce all'interno de La Geografia del Buio Tour, da cui prende il nome anche il suo nuovo album.

Il concerto

Il concerto prevede, oltre ai brani contenuti nell'ultimo disco, anche alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come Il Diario degli Errori, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017.

L'artista

Durante il programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità, l'inedito che lo porterà poi alla vittoria del talent. Il singolo raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI e il 24 gennaio 2014 viene certificato disco d'oro per aver superato la soglia delle 15.000 copie vendute. Il 6 dicembre 2013 viene pubblicato l'EP di debutto La vita e la felicità che contiene alcune delle cover interpretate durante la parentesi televisiva e il singolo omonimo. Il 23 dicembre 2013 esce anche il videoclip della canzone La vita e la felicità.

Nel 2014 canta il brano principale della colonna sonora del film di Carlo Verdone Sotto una buona stella. La canzone, scritta da Federico Zampaglione, viene pubblicata il 13 febbraio. Il 16 maggio 2014 viene pubblicato il singolo Un giorno in più, che anticipa il suo primo album A passi piccoli. L'album contiene undici inediti scritti per lui da autori come Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Daniele Magro, Piero Romitelli, Emilio Munda e Federico Zampaglione.

Norme di sicurezza

Il concerto si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti e con obbligo di Green Pass.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.