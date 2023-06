PerEnnio concerto omaggio a Morricone per il progetto Musica e Salute

A Milano, il 25 giugno 2023 alle ore 18.00 presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo di Largo Gustav Mahler, sarà protagonista la grande musica del Maestro Ennio Morricone, in una serata speciale di presentazione del progetto “Musica e Salute”.

Nel corso della serata verranno presentati i risultati del progetto “Musica e Salute” che si è svolto con il Centro Clinico NeMO di Milano.

La parte musicale sarà affidata all’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Milano ed al Quartetto d’Archi del Mare, con musiche dei Maestri Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Il progetto “Musica e Salute” è promosso da Armonica Onlus, in collaborazione con le Associazioni DIMA e IUBAL, con il contributo della Fondazione di Comunità Milano, il sostegno di Credem Euromobiliare Private Banking, in sinergia con Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti ed il supporto di Marco Morricone, figlio del Maestro Ennio.

Il progetto, patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità, promuove un’idea della musica e dell’arte come strumenti capaci di infondere gioia, serenità e cura, con l'obiettivo di sostenere, includere e assistere categorie particolarmente fragili.

I laboratori di musica all'interno delle strutture sanitarie - quali il Centro Clinico NeMO di Milano, che ogni anno offre assistenza ad un elevato numero di persone con patologie neuro-muscolari - sono stati pensati per le loro esigenze, affinchè le persone partecipino in modo creativo, insieme alle loro famiglie, sentendosi accolti singolarmente come membri di una comunità. La musica è utilizzata come strumento di ricerca, con attività accessibili a tutti, sebbene personalizzate e vicine alle esigenze del singolo.

È anche per questo che la musica sarà la protagonista della serata.

Il pubblico sarà coinvolto in un'esperienza unica, immerso nella musica di Ennio Morricone e Nicola Piovani, nella straordinaria esecuzione dell'Ensemble dell'Orchestra Sinfonica di Milano e del Quartetto d'archi del Mare.

L'appuntamento è per le ore 18 di Domenica 25 Giugno all'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler, Milano. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni: musicaesalute.armonicaonlus.it.