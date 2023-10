Milano suona Morricone. Dove acquistare i biglietti del concerto

Domenica 5 novembre al Teatro Dal Verme di Milano si terrà il concerto omaggio a Ennio Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno.

Il concerto

Lo spettacolo non è solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale.

Il viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, Nuovo cinema paradiso, C’era una volta in America, e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni prosegue affrontando altre opere come Gli intoccabili, La califfa, Canone inverso con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.