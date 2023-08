Musica classica italiana e ucraina al Castello Sforzesco il 24 agosto, Giornata dell'indipendenza

Un castellano che da secoli custodisce i segreti del Castello Sforzesco incontra tra le corti una ragazza appassionata di storie affascinanti che ha atteso l’orario di chiusura per andare alla ricerca dei misteri racchiusi tra le antiche mura. Cosi?, dal dialogo tra i due, emerge dal passato la storia degli Sforza e di come da una delle piu? belle e illuminate rappresentanti della dinastia sia nato il legame tra il Ducato di Milano e le terre di Ucraina (foto di repertorio).

Questo e? il tema principale della performance di storia, arte e musica ideata da Tetiana Zilinska dal titolo "Musica Scolpita nella Pietra", che si terra? giovedi? 24 agosto alle nove di sera nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, in Piazza Castello. Alla parte drammatica, fara? da controcanto un ricco programma musicale italo-ucraino che prevede l’esecuzione dal vivo di brani di G.Verdi, G.Rossini, G.Puccini, A.Kos Anatolskiy, M.Skoryk e di altri noti compositori della tradizione popolare ucraina.

Organizzato dall’associazione "Ucraina Piu? - Milano APS" con la collaborazione di Media Vision Theatre nell’ambito della rassegna Estate al Castello 2023, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia, del Consolato Generale d’Ucraina a Milano, del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, l’evento ha l’obiettivo di svelare il profondo legame tra la cultura italiana e ucraina, nella Giornata della celebrazione dell’Indipendenza dell’Ucraina. "Dopo anni di preparazione, e? un onore debuttare il 24 agosto, la nostra festa nazionale - dichiara Iryna Luts, presidente dell’associazione "Ucraina Piu? - Milano APS", organizzatrice dell’evento - e siamo orgogliosi di aver riunito i talenti artistici di diverse nazioni: un Maestro pianista giapponese, cantanti lirici, attori italiani e ucraini, per far scoprire al pubblico il legame antico tra i nostri Paesi".

Gli artisti in scena:

Nadiia Karpova - Soprano

Vitaliy Kovalchuk - Tenore

Pierfilippo Niero - Tenore

Hanna Tabakar - Soprano

Yutaka Tabata - Pianoforte

con partecipazione straordinaria di:

Gaia Carmagnani - Attrice, doppiatrice

Antonio Jonathan Luzzi - Attore, doppiatore, speaker

Victoria Demianenko e Oleksander Malyi - di Media Vision Theatre

Durante la serata, grazie alla collaborazione della casa editrice di giochi da tavolo moderni Cranio Creations, verra? distribuito gratuitamente alle famiglie ucraine il gioco "Nome in Codice" nella versione speciale bilingue italiano-ucraino con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le due comunita?. Per informazioni e prenotazioni scrivere a ucrainapiu.milano@gmail.com. Costo dei biglietti: intero 17,00€, ridotto - soci Arci, over 65 e under 18 12,00€. Ingresso gratuito per bambini al di sotto dei sei anni e per persone con disabilita?.