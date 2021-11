Un concerto di musiche ebraiche con la KlezParade Orchestra

Sabato 13 novembre al Teatro Franco Parenti si esibirà dal vivo la KlezParade Orchestra.

La serata prevede un concerto di musica Klezmer, in cui spiritualità e gioia, allegria e malinconia, senso di incertezza e salvifica ironia si condensano in un repertorio creato da uomini e donne la cui vita è stata per secoli sospesa fra cielo e terra, fra l’eternità del Libro e il radicamento nel quotidiano, fra le certezze della fede e l’incertezza di una vita sempre in bilico. Ed è questo il motivo per cui alcune musiche ebraiche toccano in profondità ogni tipo di pubblico, anche quando sono apparentemente leggere. Ci raccontano una condizione umana che è di tutti noi: se siamo precari come violinisti sul tetto, l’unica via è volare con le note.

Un gruppo di musicisti dedicato alla musica ebraica

KlezParade Orchestra è un’esperienza musicale nata nel 2020, riunendo tanti musicisti che alla musica ebraica hanno dedicato passione e ricerca; ed è uno spazio di improvvisazione collettiva grazie alla grande esperienza dei suoi componenti e alla gioia che anima l’ensemble.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...