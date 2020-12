Dal teatro di Peschiera Borromeo (Milano) il concerto di Natale in streaming gratis

Sarà disponibile online in videostreaming, da sabato 19 dicembre alle ore 21.00 fino a domenica 20 dicembre alle ore 23.00, il concerto teatrale "Oh, Holy Night!", offerto dall’amministrazione comunale di Peschera Borromeo. Sul palco, la giovane compagnia New Lucky Fella per regia e light design dal duo artistico di Oltheatre, Chiara Valli e Alessandro Velletrani. Si tratta del primo spettacolo online di Oltheatre.

Nell'anno dell'emergenza Covid e dei luoghi di spettacolo e cultura temporaneamente chiusi, la città di Peschiera Borromeo prosegue con la tradizione natalizia, invitando i suoi cittadini a teatro, anche se quest’anno lo dovrà fare virtualmente. Grazie alla collaborazione con Oltheatre, il gruppo artistico che dirige l’ex Teatro De Sica della città dl 2017, il Comune offrirà gratuitamente la visione in streaming dello spettacolo teatrale-musicale di quest’anno, "Oh, Holy Night!", realizzato dal giovane gruppo di artisti piacentini New Lucky Fella, con la direzione musicale da Elisa Dal Corso e Laura Amodeo. Si tratta di un giovane gruppo di polistrumentisti provenienti dai migliori conservatori italiani, interpreti di repertorio popolare e internazionale caratterizzato da originali arrangiamenti con influenze classiche, pop e musical.

Tra i brani, natalizi e non, che proporranno durante il concerto ci saranno Endless Night tratto da "Lion King - the musical", Gesù bambin l’è nato, lauda piemontese natalizia, e Duerme negrito, canto popolare latinoamericano. "La regia - si legge in una nota - è stata studiata appositamente per la fruizione televisiva ad alto tasso di coinvolgimento, con il gioco sapiente di riprese volte a garantire un’amplificazione della fisicità della scena oltre all’esaltazione dei dettagli espressivi e sonori.

Il teatro cittadino inaugura, con questo evento, una stagione virtuale con l’intentto di protrarla stabilmente come offerta al pubblico in parallelo agli spettacoli dal vivo quando si potrà riaprire.

"Dobbiamo ringraziare Oltheatre per aver pensato, progettato e realizzato questo evento che consentirà a tutti i cittadini di poter vivere l’atmosfera del Natale anche da casa. Quest’anno sarà indubbiamente un Natale diverso a cui tutti noi dovremmo adattarci. Impareremo a respirare e vivere l’atmosfera natalizia in modo nuovo e grazie a Oltheatre sperimenteremo una modalità differente di andare a teatro", commenta la sindaca Caterina Molinari.

Per vedere lo spettacolo è necessario registrarsi online sul sito del teatro per partecipare all’iniziativa. Il successivo appuntamento con il teatro in streaming è previsto per mercoledì 30 dicembre con lo spettacolo di danza "In the House", con la collaborazione di Montaggio Parallelo Dance Company di Annarita Larghi.

Per registrarsi: https://bit.ly/375SyNA.