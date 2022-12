Yoga, passeggiate e uno speciale concerto di Natale alla Biblioteca degli Alberi

Il Natale arriva anche da Bam, Biblioteca degli Alberi, e lo fa all'interno di uno degli appuntamenti fondanti della programmazione: il Winter Day, che domenica 18 dicembre saluta l’arrivo della stagione invernale con una giornata di festa dedicata al tema “Natura è Contemplazione”.

Nella stagione in cui la natura si addormenta per rigenerarsi, Bam diventa cornice di spettacoli onirici, passeggiate meditative e workshop che esaltano le caratteristiche della natura nella stagione fredda, a partire dal doppio appuntamento del mattino con Yoga Nidra e Hatha Yoga per chiudere la giornata con un emozionante fiaccolata con concerto itinerante del Coro Saint Michel di Friburgo, con 50 giovani ragazzi che si esibiranno in un programma che tocca diverse tradizioni musicali coinvolgendo il pubblico in un corteo luminoso che, percorrendo tutto viale Liberazione, andrà oltre al noto confine di Bam per raggiungere la Chiesa di San Gioachimo, in un atto di pace e comunità.

Il programma

Di seguito il programma della giornata:

- BAM Hatha Yoga, ore 9-10 (Fondazione Riccardo Catella). La giornata si apre all’insegna della lentezza e della contemplazione con una pratica di Hatha yoga di 60 minuti costruita attraverso asana (posture) e pranayama (l’arte di espansione del respiro) per lavorare sul centro energetico legato al cuore, che governa empatia, generosità e relazioni ed è connesso ai nostri sentimenti più puri e disinteressati. In collaborazione con Trybe.

- BAM Yoga Nidra, ore 10-11 (Fondazione Riccardo Catella). Un’occasione per esplorare lo yoga del sonno, una tecnica usata dagli yogi per arrivare ad uno stato meditativo e di rilassamento profondo che affonda le proprie radici in un’antica pratica tantrica chiamata nyasa (letteralmente “mettere o portare la mente su di un punto”). In collaborazione con Trybe.

- BAM Workshop Kids & Adults: Ojos de Dios. Kids (dai 7 anni) ore 10-11.30, Adults ore 15-17. (Giardino De Castillia). Il più classico degli appuntamenti natalizi del programma culturale di BAM in occasione del Natale: un laboratorio per la creazione dei Ojos de Dios a 4/6/8 punte. Ai partecipanti verranno forniti dei bastoncini di legno di recupero, che potranno decorare e colorare a piacere e dei gomitoli di filato colorato ed insegnata la tecnica per realizzare questi amuleti, di origine Sudamericana, che si creano attraverso un semplice intreccio di fili.

- BAM Workshop Adults & Kids: Maestro Giardiniere, ore 10-11.30 (Vivaio di BAM). Continua il consueto appuntamento con l’attività di giardinaggio e di cura del verde che coinvolge adulti e bambini nelle operazioni di preparazione e manutenzione delle piantine all'interno del vivaio di BAM, per contribuire in prima persona allo sviluppo e alla crescita delle specie botaniche del Parco. In collaborazione con HW Style.

Passeggiata BAM: Letteratura e Natura. Poesie per l’inverno, ore 10.30-12. Attraverso la contemplazione e con sguardo assorto l’uomo si rivolge alla natura e vi ritrova le proprie emozioni e gli stati d’animo più intimi. Insieme a Kasa dei Libri durante la passeggiata i partecipanti contempleranno la natura che si ferma per l’inverno e ascolteranno alcuni versi scelti tra i componimenti del preromanticismo italiano e internazionale. In collaborazione con Kasa dei Libri e AG&P.

- Performing Art in the Park: “Invasioni Lunari” di ParolaBianca, ore 15.00-15.45 e ore 16.30-17.15 (Area Frassini). Una suggestiva performance per adulti e bambini che evoca un universo di immagini surreali attraverso l’uso del corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d'ombra e l’idea di una gravità diversa da quella terrestre, il senso di un mondo lontano, popolato da esseri immaginari che si avventurano in luoghi inesplorati. Un invito a tuffarsi nella magia del mistero grazie a seduzioni visuali, in cui affascinanti oggetti cosmici, tutti inventati, guizzano e fluttuano nel metafisico mare lunare sullo sfondo del Parco.

- Passeggiate BAM: Design, Natura e Architettura “Passeggiata direttrice da BAM al quartiere degli artisti”, ore 15.30-16.30 (Itinerante nel Parco). Le attese passeggiate nel Parco per scoprirne l’architettura, il design e il patrimonio botanico approfondiranno l’estensione “verticale e orizzontale” di BAM, in una visione centripeta del parco: la passeggiata prevista per questa giornata è dedicata a una delle direttrici che collega il Parco al quartiere degli artisti tra Brera e Isola.

Il concerto di Natale

Alle ore 17, invece, si terrà Concerto natalizio del Choeur Saint-Michel di Friburgo, con partenza dall’Area Betulle, per poi proseguire nel parco e concludersi nella Chiesa di San Gioachimo. Per celebrare a pieno il tema della contemplazione, la giornata si concluderà con una esperienza musicale particolarmente suggestiva ed emozionante che vedrà il coinvolgimento del Choeur Saint-Michel di Friburgo, un coro eclettico di giovani under 25 che effettua, da oltre 40 anni, tournée a livello mondiale (Israele, Francia, Spagna, Italia, Romania, Belgio, Russia) esplorando il repertorio del Rinascimento, la tradizione popolare e la creazione contemporanea così come il repertorio tradizionale (antico, classico, sacro).

Partendo dal cuore di BAM, il coro accompagnerà il pubblico in un corteo luminoso lungo Viale Liberazione fino alla Chiesa di San Gioachimo, di fronte alla meravigliosa foresta circolare delle Magnolie. Le performance nelle singole stazioni saranno presentate a cappella, mentre per il momento conclusivo in Chiesa è previsto l’accompagnamento, per alcuni brani, dell’organo e della viola. Il variegato repertorio, scaricabile dal sito di BAM, mescolerà musica popolare, musiche festive e composizioni contemporanee, compiendo un viaggio attraverso le tradizioni e attraverso la natura di BAM. In collaborazione con Associazione Culturale La Cappella Musicale, organizzatrice del Festival Milano Arte Musica

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti su registrazione, sul sito dedicato.